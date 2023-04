L’ex presidente dell’Inter ha commentato la puntata di Report andata in onda ieri riguardo Calciopoli

A margine della presentazione del libro “InterOttanta” di Davide Steccanella a Milano, Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, parla così di Calciopoli:

CALCIOPOLI, LE PAROLE– «Mi ha infastidito il tentativo di mettere alla pari la situazione dell’Inter a quella della Juventus, quando tu ti comporti in modo normale e vieni accusato da invece chi si comporta in altro modo tanto per mettere tutto insieme, dà molto fastidio»

CONFRONTO TRA LA SUA INTER E L’ATTUALE- «Beh non è mai capitata questa differenza tra campionato e coppa perché se andava bene una andava male anche l’altra (ride). Adesso è veramente strana come situazione, bisogna ripulirsi dall’intossicazione del campionato per presentarsi e fare una partita pulita contro il Benfica come ha fatto in Portogallo. Fatica lo fai sempre ma penso che possa ripeterlo anche a Milano»

