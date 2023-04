Il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha parlato della formazione che domani scenderà in campo contro l’Inter

Dopo tre sconfitte consecutive, neppure il Benfica di Roger Schmidt sta vivendo un periodo semplice. Riguardo la formazione che domani affronterà l’Inter, il tecnico parla così:

INTER BENFICA– «È un momento difficile, dobbiamo essere realistici. Quello che hanno fatto i giocatori fino a dieci giorni fa era incredibile. Ma il calcio è quello che è, la situazione è cambiata dopo tre sconfitte di fila. È davvero strano quando succede, ma dobbiamo guardare avanti, accettarlo. Sensazioni? Basta vedere i nostri giocatori per crederci. Se hai giocato così tante belle partite vorrà dire qualcosa. Anche l’ultima partita in casa con l’Inter non era un 2-0, ma una partita molto equilibrata. Ci sono molte cose, come gli expected goals, che ci fanno aumentare la fiducia»

