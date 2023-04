Giancarlo Padovan ha parlato del percorso calcistico di Inter e Milan, in questo momento simile in un aspetto

Ospite a Radio Punto Nuovo, Giancarlo Padovan parla così di Inter e Milan, focalizzandosi sul rischio che stanno correndo di non qualificarsi per la prossima edizione della Champions League:

INTER E MILAN- «Milan e Inter rischiano di non qualificarsi in Champions League per concentrarsi sui quarti. Napoli, Lazio e Roma ormai sono quasi sicure della qualificazioni e alle spalle c’è anche l’Atalanta, oltre che la Juventus in attesa delle ultime sentenze. Il Milan ha cambiato tutta la squadra a Bologna, tranne Maignan. Meritava di vincere, ma non l’ha fatto e ha guadagnato un solo punto sull’Inter, che a sua volta è quella più clamorosamente in difficoltà del campionato».

L’articolo Padovan: «Inter e Milan stanno correndo un grosso rischio» proviene da Inter News 24.

