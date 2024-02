Tutti i numeri e le statistiche sul possibile impatto di Kostas Manolas con la maglia della Salernitana. I dettagli

Il sito transfertmarkt dà notizia di un primato della Salernitana. Con l’arrivo di Kostantinos Manolas il greco sarà il decimo innesto invernale dei granata, il secondo di fila a parametro zero dopo Jerome Boateng. Dal 2019 nessun club come il campano ha acquistato giocatori senza esborso di denaro. Ecco chi sono e quali altre squadre sono nel podio in questa dimensione del mercato.

Salernitana 19: Manolas, Costil, Boateng, Sepe, Ochoa, Botheim, Sambia, Ribery, Strandberg, Vergani, Obi, Kechrida, Lassana Coulibaly, Bogdan, Radovanovic, Fazio, Cavion, Perotti, Gondo.

Udinese 18: Giannetti, Zarraga, Zemura, Pereyra, Guessand, Thauvin, Ebosele, Lovric, Zeegelaar, Benkovic, Santurro, Padelli, Molina, Arslan, Forestieri, Prödl, Nestorovski, Jajalo, Hallfredsson.

Genoa 16: Strootman, Leali, Martin, Galdames, Semper, Andrenacci, Sirigu, Buksa, Maksimovic, Sabelli, Destro, Parigini, Zapata, Gumus, Behrami, Ichazo.

