Ecco cosa dice il giornalista Matteo Marani, parla così a TuttoSport così sull’Inter dopo il pareggio con il Monza.

Sono queste le parole di Matteo Marani, il giornalista a TuttoSport scrive nel suo editoriale del pareggio dell’Inter contro il Monza: “È un’Inter che pensa che basti un tempo per chiudere la pratica. Non aveva mai pareggiato sinora, e lo fa nel giorno peggiore, quando c’era un unico risultato per continuare a sperare nella risalita in classifica. La squadra di Inzaghi gioca con sicurezza i primi 45 minuti, con più possesso palla e più tiri in porta, ma ogni volta lascia aperta una porta. Lo ha fatto dopo il primo vantaggio di Darmian e lo ha rifatto dopo il secondo vantaggio siglato da Lautaro Martinez, affamato come se il Mondiale gli avesse accresciuto la gola.“

Conclude così: “Da Doha al Brianteo senza cambiare attitudine. L’argentino è stato lesto e rapace nel rubare il pallone a Pablo Mari, al ritorno in campo dopo l’aggressione di alcune settimane fa al supermercato, e a infilare l’ottavo gol in stagione, più i 3 assist. Se tutti avessero il suo temperamento, l’Inter non sarebbe nel limbo in cui si ritrova adesso“.

