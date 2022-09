Ecco le parole di Matteo Marani a Sky Sport, che parla del problema del portiere dell’Inter, sul dualismo Onana e Handanovic.

Parla così Matteo Marani a Sky Sport del dualismo tra i due portieri dell’Inter, Handanovic e Onana, ecco cosa ne pensa il giornalista: “Io penso che ieri Handanovic abbia fatto bene. Quindi, se partiamo dall’ultima partita, Handanovic si è meritato il fatto di essere tornato titolare. Io credo che l’Inter su questo debba fare una scelta di campo: o Onana o Handanovic. Ho visto da parte di Simone Inzaghi un tentativo. È stato fatto un po’ una sorta di assaggio mettendo Onana in Coppa. Poi si è tornati indietro ad Handanovic. Ribadisco: ieri Handanovic è stato bravo, ha fatto delle belle parate, è stato il migliore in campo.“

Samir Handanovic

Conclude così il giornalista: “Però l’Inter su questo deve sciogliere la riserva. Io ricordo che per anni abbiamo detto: “L’Inter ha bisogno del portiere del futuro”. E Onana è arrivato per quello, è il portiere del futuro. In Coppa io non l’ho trovato così brillante però è la prima partita, ci sta. Contro il Bayern, assolutamente ci sta… Non l’ho visto ancora ovviamente sicurissimo perché è normale, sei alla prima gara. L’Inter però su quello deve fare una scelta.“

