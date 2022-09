Ecco le parole a Sky, di Matteo Marani sul Milan e anche su Leao oltre che parla di tutto l’ambiente rossonero.

Così Matteo Marani a Sky, parla dell’ambiente del Milan e di Leao: “L’uomo in più del Milan è l’ambiente che si è creato e che supera giocatori, allenatore e dirigenti. Pioli si è integrato in maniera perfetta con Maldini e Massara. I giocatori sono cresciuti tutti. Leao? Tre anni fa in molti si chiedevano se fosse da Milan e se fosse corretto puntare su di lui.“

sede Milan

Aggiunge il giornalista: “Il portoghese è cresciuto tantissimo, ha trovato il suo ruolo ideale, si trova bene anche con i compagni. Ora bisogna rinnovargli quanto prima il contratto, non sarà semplice, ma è un grande giocatore. Al momento è uno dei pochi giocatori di livello assoluto del campionato italiano.“

Sempre a SKY, Caressa parla così: “La quota Scudetto secondo me sarà più alta, perché le grandi squadre faranno più punti con le piccole. Secondo me quest’anno tornerà sopra i 90 punti… Poi bisogna vedere cosa succederà a gennaio a causa di questa stagione no-sense con il Mondiale in inverno.“

