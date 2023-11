Le parole di Matteo Marani, presidente della Lega Pro, sulla situazione del calcio italiano. Tutti i dettagli

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato a Prima Tivvù.

PAROLE – «Il bilancio dei primi mesi non dovrei farlo io, ma credo che mandare in campo ogni fine settimana 60 squadre sia sempre complicato oltre che affascinante. Quello che ho provato a portare è la visibilità della Serie C, ci stiamo provando e ringrazio i club che mi seguono, poi tocca a loro scegliere se vogliono o meno fare delle scelte. In questi 20 anni l’Inghilterra ha dato un’accelerata grazie alle TV e fatto un grande lavoro perché hanno capito che prima di un singolo club c’è la Lega. Bisogna sforzarsi di ragionare di sistema, gli inglesi lo hanno fatto, in Germania pure, noi abbiamo qualche problema. Non serve una riforma solo per la C, ma ragionare di sistema come dicevo prima, per 4 Leghe, compresa la Serie D. Non bisogna ragionare per singole leghe. In Premier i diritti tv della massima serie si vendono con quelli della terza serie. Ed è una cosa meravigliosa. La Serie A può essere davvero da traino. In questo momento di difficoltà bisogna fare in modo che la Serie A non pensi a salvare se stessa e lasciare le altre leghe alla deriva. La Serie C? Non è il problema del calcio, non produciamo debito nuovo da anni. Il problema dell’indebitamento non lo crea la Serie C. Possiamo anche ridurre le squadre, arrivare a 40, ma pensate che si risolvano i problemi?».

