Massimo Marazzina, a Sportitalia, ha parlato così della situazione Vlahovic in casa Juve.

MARAZZINA – «Andare via dalla Juve è sempre difficile. Se poi non ci sono le condizioni e le strade si dividono è un altro discorso. Il problema è chi trovare come sostituto. Ma su Valhovic va detto anche che se la squadra non ti mette in condizione di fare il tuo mestiere di attaccante è molto difficile».

