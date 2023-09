Luca Marchegiani, ex portiere e oggi commentatore tv, analizza la situazione di Sommer dopo la sconfitta dell’Inter in casa con il Sassuolo, dove lo svizzero so è macchiato di un errore grave sul gol dell’1-1. Le sue parole al Corriere dello Sport:

QUANTO CONTA UIN PORTIERE PER LO SCUDETTO – «Parecchio. In genere nelle squadre di alta classifica, subendo pochi tiri, ogni errore si paga caro».

PASSAGGIO DA ONANA A SOMMER – «A me lo svizzero piace, lo seguo da sempre. Ha talento, reattività e lettura di gioco. Certo, rispetto a Onana interpreta il ruolo in maniera classica. Il camerunese si adattava di più alle richieste di Inzaghi di impostare l’azione: quando la palla gli arrivava sembrava sempre padrone della situazione. Ma non è che il gioco dell’Inter migliora a seconda se il portiere partecipa o no alla costruzione dell’azione».

IL GOL DI BAJRAMI COLPA DI SOMMER – «É un errore evidente. Poi non sappiamo se all’ultimo la palla ha cambiato traiettoria, sicuramente è sembrato un gol evitabile».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG