Marchegiani punge: «Il Frosinone, con 7 ragazzini, è stato alla pari della Juve». La critica sulla vittoria dei bianconeri

Marchegiani al Club di Sky Sport non ha risparmiato una critica alla Juve vittoriosa col Frosinone.

LA CRITICA – «La Juve è partita bene, ma gestisce così così il vantaggio con un Frosinone che sta facendo benissimo con 7 ragazzini alla primo anno di Serie A 4 giocatori che hanno più partite in B che in A. È stata una partita alla pari, ma non può essere cosi…».

