Marchegiani sicuro: «La Juve col Frosinone non è uscita dal periodo di difficoltà». L’analisi critica sulla vittoria

Marchegiani al Club di Sky Sport ha analizzato criticamente la vittoria ottenuta dalla Juve col Frosinone al 95’ grazie a Rugani. Queste le sue parole.

MARCHEGIANI – «Niente di diverso rispetto da quel che mi aspetto dalla Juve. E’ una partita vinta all’ultimo minuto che poteva finire in pareggio. La Juve non è uscita dal periodo di difficoltà, non era molto diversa da quella di Verona».

The post Marchegiani sicuro: «La Juve col Frosinone non è uscita dal periodo di difficoltà» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG