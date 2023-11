Marchegiani sicuro: «La Juve non ha l’obbligo di vincere il campionato». Le dichiarazioni dell’opinionista sui bianconeri

Marchegiani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juve e il discorso scudetto. Queste le parole dell’opinionista sui bianconeri di Allegri, dati per molti come favoriti perché non giocano le coppe.

MARCHEGIANI – «La Juve non ha obblighi, poi è chiaro che alla Juve non puoi fare campionati anonimi. E’ importante che arrivi tra le prime quattro. Non ha l’obiettivo di vincere campionato».

