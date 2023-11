L’ex portiere Luca Marchegiani analizza Juventus-Inter ma non solo.

Luca Marchegiani a Sky Sport parte dal derby d’Italia di ieri per parlare anche di corsa Scudetto e di mercato. “Più brutto il secondo tempo, nel primo c’è stato più pressing, più tentativi di recuperare palla alta da parte della Juve, due bei gol, simili per come sono stati generati e per come sono stati finalizzati. La Juve ha approcciato meglio dell’Inter, le ha creato delle difficoltà e nel secondo tempo sembrava che l’Inter potesse fare di più“.

Sul portiere elvetico

“La Bundesliga è diversa dalla Serie A, il portiere è più sollecitato, fa tante più parate ed è facile fare errori, lui è un portiere da grandi squadre, sa quello che serve e lo dà ad ogni partita, qualche incertezza su un gol ma bravo“.

Andre’ Onana

Sulla corsa Scudetto

“Dopo che il Napoli avrà affrontato Inter e Juventus si potrà capire di più. Dire se il Napoli rientra nella corsa scudetto. Per il Milan bisognerà vedere se e come recupererà certi risultati, ha problemi di formazione in questo momento, da inizio stagione sta avendo diversi infortuni“.

Sul mercato dei nerazzurri

Molto netto il giudizio dell’ex estremo difensore della Lazio sull’operato di Ausilio e Marotta: “Frattesi e Carlos Augusto erano i top del mercato, tutti li volevano. Skriniar è andato, ma Onana è stata una benedizione divina per come sta andando. Cinquanta milioni per quel portiere glielo porto con la carriola”.

