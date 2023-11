Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha parlato a Mediaset in vista della sfida di Champions League contro il Celtic

PAROLE – «Con la Salernitana è stata una sconfitta molto pesante, ma ora c’è la Champions che può ridarci fiducia. Dobbiamo andare forte sul campo, concentrati, con una bella partita. Dobbiamo tornare ad avere fiducia in tutte le componenti, ma domani è una bella opportunità per farlo. Lazio troppo prevedibile? Non penso, noi stiamo lavorando per migliorare e trovare la miglior forma come lo scorso anno. Ci sono tanti nuovi, in campionato abbiamo perso tante partite con squadre meno rinomate, ma dobbiamo continuare ad entrare in campo con la mentalità e la voglia giusta».

