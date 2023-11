Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago commenta così il derby d’Italia di ieri.

Guido Vaciago su Tuttosport solleva qualche dubbio sull’azione che ha portato i nerazzurri a trovare il goal del pareggio. “L’Inter è il presente, la Juventus il futuro. In campo e fuori l’impressione è di una squadra all’apice della sua maturità e una che sta risalendo velocemente, ritrovando una solidità mentale e tecnica. L’Inter è più forte, ma non riesce a battere la Juventus e i vicecampioni d’Europa, nel finale, decidono di non rischiare, accontentandosi del pareggio e di mantenere a due punti il vantaggio sui bianconeri, in corsa per lo scudetto dopo tre anni in cui non lo era mai stata. Il confronto dei due reparti di centrocampo è indicativo della differenza fra la squadra di Inzaghi e quella di Allegri. Da una parte c’erano Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; dall’altra Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic. Il mismatch di esperienza e tecnica è profondo e poteva inghiottire la partita, che invece è rimasta in equilibrio fino alla fine, senza essere mai dominata da una delle due squadra, semmai controllata da entrambe, per evitare di perdere. E se è normale che la Juventus abbia paura dell’Inter, è una notizia il contrario perché dà un segno tangibile di come la crescita bianconera sia percepita in modo concreto anche dagli avversari“.

Arbitro Var

La polemica

“Infine, una riflessione sul gol dell’Inter. C’è un’immagine, purtroppo solo una e non chiarissima, che mostra un contrasto fra Chiesa e Darmian all’inizio dell’azione del gol di Lautaro. L’impressione è che Darmian colpisca il collo o il volto di Chiesa: se così fosse, essendoci poi continuità nell’azione interista, il gol sarebbe stato da annullare come quello di Kean contro il Verona. Purtroppo non sono state mostrate altre immagini che quelle un po’ da lontano della camera principale, la speranza è che Irrati, ottimo varista, abbia avuto modo di vederle bene e giudicare correttamente. Altrimenti l’errore sarebbe gravissimo. Resta curioso, tuttavia, come nei gol della Juventus vengano mostrate le immagini dell’azione e vivisezionate situazioni come quella fra Darmian e Chiesa, a parti invertite ci teniamo il dubbio e crediamo a Irrati”.

L’articolo Vaciago: “Sul goal dell’Inter c’è una sola immagine poco chiara del contatto Darmian-Chiesa, fatto curioso” proviene da Notizie Inter.

