Fabio Caressa ha detto la sua dopo l’esultanza di Dusan Vlahovic nel match tra Juve e Inter dopo il gol: le parole

Durante Sky Calcio Club, Fabio Caressa commenta così l’esultanza del bianconero per il gol inferto all‘Inter nella 13^ di Serie A.

LE PAROLE- «Meno bella l’esultanza di Vlahovic perché non è che hai fatto 10 gol. Hai fatto quattro gol nelle prime tre giornate e poi ti sei bloccato, non segni da due mesi: anche questo gesto di prendersela con chi parla… non è che c’è la patente dell’immunità per i giocatori di calcio»

