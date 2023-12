Marchetti: «Allegri ha convinto la squadra con le sue idee, è stato l’unico ad aver difeso la Juve». Le parole dopo l’1-2 col Monza

Marchetti a Sky Sport 24 ha parlato della Juve e Allegri dopo la vittoria per 1-2 contro il Monza decisa da Gatti al 94′.

LE PAROLE – «Quando un allenatore riesce a trasmettere le proprie idee e convinzioni alla squadra e la squadra risponde in questo modo, significa che ha toccato le corde giuste. Le strade per vincere possono essere tante, l’importante è convincere la squadra a fare quello che secondo te è necessario per vincere. Questo la Juve l’ha assorbito completamente, lo vedi in campo, lo ascolti nelle conferenze stampa di Allegri e nelle interviste dei suoi giocatori. Giudicare il cammino di Allegri con la passata stagione non è giusto. Tante volte abbiamo detto quanto è stato importante affinché la barca non andasse alla deriva, lui è rimasto l’unico a difendere la squadra in una situazione difficile».

