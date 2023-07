Marchetti: «Arthur ha qualità, altrimenti non andava alla Juve con quello stipendio». Il giornalista così sul centrocampista

Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha commentato le voci di un interessamento della Fiorentina per Arthur, centrocampista in uscita dalla Juve.

MARCHETTI – «Arthur è un’idea per dare maggiore ordine alla Fiorentina perché è uno che manovra e smista palloni con qualità. Se ha quella valutazione e quello stipendio le qualità. E se ha giocato con Barcellona, Juve, Liverpool e Brasile non si può dire che non sia un buon giocatore. Magari non ha funzionato alla Juve e non ha trovato feeling con Allegri, ma sulle qualità ci sono pochi dubbi».

