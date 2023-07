Zakaria Juve, l’operazione col West Ham non decolla. Ultime sulla trattativa per la cessione del centrocampista svizzero

Zakaria è uno dei nomi in uscita dalla Juve in chiave mercato. Il centrocampista svizzero, rientrato nei giorni scorsi alla Continassa dopo l’esperienza non positiva al Chelsea, non fa parte dei piani di Allegri.

Come riferito da Sky Sport, però, al momento l’operazione per il trasferimento di Zakaria al West Ham non decolla. L’opzione di un ritorno a Londra, comunque, rimane sul tavolo.

