Marchetti: «Frattesi Juve? Alcuni giovani possono piacere al Sassuolo». Il giornalista fa il punto sul futuro del giocatore

Il giornalista Luca Marchetti, esperto di mercato, a Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione di Frattesi, oggetto del desiderio della Juve e non solo.

FUTURO DI FRATTESI – «La situazione è in evoluzione, non si può definire in breve tempo e non c’è un club in pole. E’ un giocatore che comunque costa tra i 30 e i 35 milioni. Le società che stanno parlando in questo momento con il Sassuolo sono Juventus, Inter e Roma, ma anche il Milan aveva pensato a lui. Queste possono mettere sul tavolo della trattativa giocatori interessati che possano ingolosire il Sassuolo e fare anche abbassare la valutazione del ragazzo a livello complessivo. La Juventus ha dei giocatori interessanti con il discorso dell’Under 23 e ci sono dei giocatori che possono piacere al Sassuolo».

