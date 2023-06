L’esperto di mercato Luca Marchetti ha aggiornato sui temi Frattesi e Lukaku: l’Inter pronta a muoversi sul mercato

L’esperto di mercato Luca Marchetti ha preso la parola a Sky Sport, dove ha fatto il punto sull’Inter

“venerdì a Rimini, in occasione dell’apertura ufficiale del mercato appuntamento con il Sassuolo per Frattesi. Per Lukaku ci saranno nuovi contatti con il Chelsea. L’idea è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni da pagare in più anni”

