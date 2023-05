L’esperto di mercato Luca Marchetti celebra i grandi meriti del tecnico nerazzurro.

Luca Marchetti elogia Simone Inzaghi nel suo editoriale per TMW. “Simone Inzaghi ha completamente capovolto la sua situazione e condizione. Se un mese e mezzo fa non solo i tifosi storcevano la bocca di fronte al suo lavoro oggi tutti a partire dal presidente Zhang sono pronti a glorificarlo”.

Champions League

“Lui si gode il momento, non cerca vendette, dice che il calcio è questo e lo conosce, ma la soddisfazione non può che essere gigantesca. E’ entrato nella storia dell’Inter: non capita a tutti giocarsi una finale di Champions League. Giocarsi sì, perché anche se l’Inter parte sfavorita, non parte certo battuta. Vedremo cosa succederà: magari i pronostici saranno rispettati. Magari no. E allora saremo costretti a cambiare di nuovo (e sempre in meglio) l’opinione collettiva su Inzaghi e sull’Inter“.

