I nerazzurri hanno iniziato alla grande la stagione non soffrendo praticamente mai contro Monza e Cagliari.

L’esperto di mercato Luca Marchetti a TMW Radio ha celebrato i meriti di Simone Inzaghi per questo bell’inizio di campionato dell’Inter; ecco le sue parole. “Inzaghi non può non essere soddisfatto, l’Inter ha fatto una partita di grande qualità e intensità, ha prodotto tanto e trovato gol”.

Simone Inzaghi

“Il lavoro di Inzaghi si vede anche con i nuovi interpreti, ci sono dei ricambi che permettono all’Inter di essere più omogenea ma l’impianto è rimasto lo stesso. Impostazione di gioco e movimenti sono molto fluidi e questo è merito di Inzaghi che ha mantenuto la stessa mentalità anche con le tante novità vissute in fase di mercato“.

