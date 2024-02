Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport ha commentato il colpo Alcaraz piazzato dalla Juve il giorno prima della chiusura del mercato invernale. Queste le dichiarazioni sul centrocampista argentino.

MARCHETTI – «La Juve si è andata a cercare l’opportunità. Onerosa Per modo di dire. aAriva in prestito per 3.9 più bonus legate alle presenze: più gioca e meno bonus. Dentro c’è l’ingaggio del giocatore».

