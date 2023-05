A TMW Radio, Luca Marchetti si è espresso così sul caso Juve.

MARCHETTI – «Che la giustizia sportiva abbia inciso sul campionato è evidente. C’è stato un procedimento che ancora non è chiuso perché la Juve ha la possibilità di fare un altro ricorso al Collegio di garanzia del CONI anche se i margini sono pochi. Questo processo dura da un anno e in questo anno ci sono state oscillazioni, dalla richiesta del -9 alla sentenza del -15 fino a quanto successo ieri. Allegri ha parlato di stillicidio, di situazione ingestibile per la squadra. Queste sono cose che dobbiamo analizzare».

