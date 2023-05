Allegri via Collovati sicuro, ecco le sue dichiarazioni in esclusiva: «Contratto oneroso, la Juve lo tiene»

Fulvio Collovati ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole sul futuro di Allegri.

FUTURO ALLEGRI – «Non penso che la Juve abbia alternative a tenerlo ancora visto che Allegri ha un contratto oneroso di altri 2 anni. Ci sono 30-40 milioni di euro che ballano in 2 anni. A livello di bilancio sarebbe l’ennesima follia… Poi non so cosa succederà. Per un cambiamento radicale le cose dovrebbero generare, ma non mi sembra che ci sia questa intenzione».

