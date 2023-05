Marchetti: «Probabile penalizzazione alla Juve per le plusvalenze». Il giornalista fa il punto sulla situazione giudiziaria

Il giornalista Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione giudiziaria della Juventus dopo il deferimento della Procura.

I TRE FILONI – «E’ difficile che il procedimento si concluda entro fine stagione. Sulla manovra stipendi la Procura vorrà dimostrare che le 3 mensilità non pagate ai giocatori nel periodo Covid non sono state ridate in maniera corretta. La manovra è stata ripetuta per 17 giocatori l’anno successivo ed anche in questo caso per la Procura ci sono irregolarità. Poi c’è la parte dei rapporti promiscui con gli agenti. Per la Procura la Juve ha fatto pagamenti non dovuti agli agenti. E poi rapporti i opaci con gli altri sei club sotto indagine che verranno deferiti in un secondo momento se saranno trovate irregolarità. Tutto questo si aggiunge al processo sportivo sulle plusvalenze che si discuterà il 22, poi c’è il processo ordinario della Procura di Torino per l’Indagine Prisma. Sono i 3 fronti su cui è impegnata la Juve. Per le plusvalenze è probabile la penalizzazione, vedremo come andrà per la manovra stipendi».

The post Marchetti: «Probabile penalizzazione alla Juve per le plusvalenze» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG