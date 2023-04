Marchisio: «Io bandiera Il mio sogno è sempre stato la Juve». Parole d’amore del Principino

A Passa dal BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, Claudio Marchisio è tornato a parlare di Juve.

BANDIERA – «Sono cresciuto con i grandi campioni che hanno giocato in serie A, dagli anni 90 ai 2000, adesso sono un po’ cambiati i tempi per noi, al di là dei grandi attaccanti e campioni ci sono stati tanti grandi uomini come Paolo Maldini, Alex Del Piero, Javier Zanetti, Totti e De Rossi. Tutti che hanno fatto la storia dei rispettivi club. Durante la mia carriera mi è capitato che Alex Sandro mi chiedesse se non avessi voglia di cambiare, gli risposi che il mio sogno era quello di indossare la maglia della mia squadra del cuore, finché posso indossarla per me è una gioia immensa. Non è semplice perché anche se tu rimani nella stessa squadra devi sempre dimostrare ogni anno il tuo valore soprattutto per quello che arrivano da fuori».

