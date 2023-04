Danilo stacanovista della Juve: il difensore brasiliano è secondo in Serie A per minuti giocati

Danilo, ormai imprescindibile per la Juve ed Allegri, è il secondo giocatore di movimento in Serie A ad aver collezionato più minuti (2442 minuti) in questo campionato.

Al comando di questa speciale classifica c’è Giovanni Di Lorenzo con 2509. Chiude il podio Chris Smalling con 2402 minuti.

