Rabiot festeggiato dalla Juve, il francese ringrazia: «E adesso vinciamo!». Il discorso del centrocampista – VIDEO

Festa di compleanno per Rabiot alla vigilia di Juve Inter. Ecco il discorso del centrocampista francese.

RABIOT – «Grazie ragazzi. Solo due cose. La prima: grazie per gli auguri, a tutti. È veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. E poi la seconda cosa che voglio dire: mancano ancora due mesi alla fine della stagione e del campionato. Ci sono due trofei almeno da vincere, dobbiamo avere l’ambizione di vincerli per il gruppo, per la squadra che siamo. Abbiamo vissuto momenti difficili quest’anno e mi farebbe piacere vincere con voi. Iniziando da domani con l’Inter».

Così Rabiot ai propri compagni.

