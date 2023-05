Marchisio: «Ritorno alla Juve? Se arrivasse la chiamata…». Le parole dell’ex centrocampista bianconero

Nell’intervista a margine dell’evento presso Barberino’s a Torino, Claudio Marchisio ha risposto anche sul possibile ritorno alla Juve.

RITORNO ALLA JUVE – «Io credo che qualsiasi ex che vuole tornare alla Juve deve dare il proprio contributo, deve essere operativo. Non è una questione di immagine e allo stesso tempo c’è una società con professionisti all’interno che possono gestire questo aspetto in campo e fuori. Bisogna avere fiducia negli uomini messi al comando della Juventus, che sapranno fare il loro lavoro. Non ho mai avuto chiamate, ma non vuol dire che se ce ne dovesse essere bisogno non darei la mia disponibilità. È un discorso generale per tutti».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MARCHISIO DA BARBERINO’S

