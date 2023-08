L’ex arbitro Luca Marelli torna a parlare del contatto tra Iling e Ndoye in Juve-Bologna di domenica: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, l’ex arbitro Luca Marelli ha così commentato gli ultimi aggiornamenti sul contatto tra Iling e Ndoye in Juve-Bologna.

LE PAROLE – «Ci faremo un’idea più completa quando verrà distribuito e pubblicato l’audio. Credo che non sarà molto diversa da quello che ascoltammo in Torino-Inter nell’episodio Ranocchia-Belotti. In quel caso il Var si convinse a livello inconscio, vedendo nelle immagini quel che l’arbitro stava spiegando in campo, che la decisione fosse corretta. Si tratta di un black-out, che capita raramente nell’epoca Var. Attenderei di sentire prima di dare ulteriori giudizi».

