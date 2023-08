Clamoroso Joao Cancelo: il portoghese bloccato in aeroporto mentre si apprestava a raggiungere il nuovo club

Come scrive The Athletic, ha del clamoroso la vicenda che vede coinvolto l’ex Juve Joao Cancelo, in procinto di trasferirsi al Barcellona.

Il portoghese è stato bloccato proprio in aeroporto dalla dirigenza dei catalani, impossibilitati a tesserarlo al momento. L’accordo col City non sarebbe ancora a rischio, ma quanto accaduto al portoghese è certamente da raccontare.

The post Clamoroso Cancelo: bloccato in aeroporto dal Barcellona! Cos’è successo all’ex Juve appeared first on Juventus News 24.

