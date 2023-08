Benjamin Pavard, neo difensore dell’Inter, minaccia le rivali nella lotta per lo Scudetto: le dichiarazioni del francese

Benjamin Pavard ha così parlato ai canali ufficiali dell’Inter, lanciando la sfida alle rivali Scudetto, inclusa la Juve.

TRAGUARDI – «Voglio vincere lo Scudetto in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Io vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi e per tutto il Club. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono dei giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli».

The post Pavard minaccia le rivali: «Voglio Scudetto e seconda stella» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG