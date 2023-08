Empoli Juve, Allegri sta pensando di rilanciare in campo due bianconeri: possono partire titolari in casa dei toscani

Secondo quanto riportato da Sky Sport, contro l’Empoli potrebbero rivedersi Kean e Kostic titolari tra le fila della Juve.

L’attaccante è recuperato e il suo impiego consentirebbe quelle rotazioni in attacco tanto desiderate. E il serbo, se non dovessero arrivare novità dal mercato nelle prossime ore, potrebbe finalmente accumulare i primi minuti in stagione.

