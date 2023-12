Marelli: «C’è il dubbio che non fosse corner per la Juve sul gol di Rabiot». Così l’ex arbitro sugli episodi da moviola

Luca Marelli, ex arbitro, analizza gli episodi da moviola di Monza-Juve soffermandosi sul corner seguito al rigore fallito da Vlahovic.

Le sue parole: «Molto ingenuo Kyriakopoulos che si fa superare dal pallone e poi trattiene vistosamente Cambiaso che è bravo e furbo a fare perno sulle gambe. Calcio di rigore e giallo per SPA non genuina, non c’è rosso perché Cambiaso non ha il possesso del pallone. Il calcio di rigore viene sbagliato da Vlahovic che si fa respingere anche la ribattuta. C’è il dubbio che il pallone fosse ancora in gioco prima del terzo tocco di Vlahovic dopo la seconda parata Di Gregorio, quando poi viene assegnato il corner per la Juve. Pessina successivamente non tocca mai il pallone».

The post Marelli: «C’è il dubbio che non fosse corner per la Juve sul gol di Rabiot» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG