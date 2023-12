Conferenza stampa Palladino post Monza Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/24 all’U-Power Stadium

IL RAMMARICO – «Abbiamo avuto credo il 70% di possesso palla. Abbiamo avuto tanta pazienza, coraggio, andare uomo contro uomo. Alla fine c’è stato il pareggio meritato, Poi c’è tanto rammarico per il gol finale, siamo stati un po’ leggerini nel farsi saltare negli ultimi metri. E’ stato anche rocambolesco, Gatti ha ciccato la palla e si è trovato il 2-1 Dobbiamo essere orgogliosi dei ragazzi. Hanno dato cuore e anima, sempre il lato positivo».

FUTURO – «Io non parlo mai di cose personali. Mi fa piacere che si parli di me. Però l’attenzione è sempre rivolta alla squadra. Sono super concentrato sui miei ragazzi. Stasera sono tanto rammarico. Ci avevamo creduto fino alla fine. I ragazzi hanno lottato col cuore e i denti, hanno dato tutto. Si meritavano una soddisfazione stasera. L’attenzione la rivolto sempre a loro, dò tutto per questi ragazzi , lavoro tante ore al giorno per loro. Cerco sempre di migliorarmi come allenatore e staff per il bene dei ragazzi».

CAMPO PESANTE – «No, fino alla fine eravamo padroni del campo. Siamo stati per quasi tutto il secondo tempo nella metà campo della Juve. Se il campo ci avesse danneggiato, non avremmo avuto tutta questa mole di gioco, anzi siamo venuti fuori nel secondo tempo. Nel primo la Juve è partita forte, nel secondo abbiamo fatto una grande prestazione. E’ stato un grande secondo tempo. Non era facile aprirli e bucarli perché la Juve si difendeva negli ultimi 30 metri. Con pazienza e coraggio siamo stati bravi a trovare il pareggio».

MOTA – «Sul gol finale è stato un po’ leggero, non doveva farsi superare, sa quanto tengo soprattutto ai duelli difensivi. Mi dispiace, a Dani ci tengo, ma può fare molto di più. Deve capire che in quella circostanza non doveva fare quello. Peccato, ma non abbiamo perso per colpa di Dani» .

VALENTIN CARBONI – «Come dicevo mesi fa è un grande talento, un gioiello che va piano piano messo dentro, ha grande personalità, mentalità, qualità tecnica e fisica . Sta crescendo molto, Prima era un po’ giocoliere, Ora gioca più per la squadra. Avrà un grande futuro davanti».

