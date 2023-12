Luca Marelli, ex arbitro ed ora moviolista, ha parlato così degli episodi da moviola di Salernitana Milan. Le parole

A DAZN, Luca Marelli ha analizzato gli episodi da moviola di Salernitana Milan.

TOCCO DI BRACCIO FAZIO SU TIRO DI LEAO – «Assomiglia all’episodio del rigore non concesso in Milan Fiorentina per tocco di Loftus. Non si muove verso l’esterno ma verso la figura. Movimento congruo».

GOL SALERNITANA CON TOMORI A TERRA – «Corretto così. È una scelta libera dei giocatori se proseguire l’azione, l’arbitro può interrompere solo se è coinvolta la testa».

