Il neo-allenatore del Leicester Enzo Maresca fino a pochi giorni fa era il vice di Pep Guardiola al Manchester City.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Enzo Maresca che è tornato anche sulla finale di Champions League. “Guardiola è il miglior allenatore del mondo, un direttore d’orchestra inimitabile. Per lui ogni musicista è fondamentale e si preoccupa che tutti si sentano a loro agio e suonino al meglio, che sia un dirigente, di un calciatore o l’ultimo arrivato tra i magazzinieri. L’armonia è un concetto assoluto che veste l’intero gruppo”.

Simone Inzaghi

“Pep è un vincente, in pochi anni ha conquistato 35 titoli e 12 dei 15 campionati a cui ha partecipato. Vuole trionfare in Champions non per zittire la critica ma perché la vittoria è il suo obiettivo. Le voci che dicevano che il City vinceva facile la finale? Beh, chi la pensava così non conosce l’Inter di Inzaghi. A noi al City una cosa del genere non è mai passata per la testa. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una finale complicata, equilibrata. Non per falsa modestia ma per grande rispetto. Quando Pep ha detto che gli italiani sullo 0-0 pensano di essere in vantaggio è stata considerata come una frecciata, ma non è così“.

