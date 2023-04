Massimo Marianella ha voluto dire la sua su Antonio Conte e sul suo futuro dopo l’esonero dalla panchina del Tottenham

Intervenuto su Sky Sport, Massimo Marianella si è espresso sul futuro di Antonio Conte dopo l’esonero dal Tottenham. L’ex nerazzurro è uno dei nomi candidati alla panchina dell’Inter per il dopo Inzaghi.

LE PAROLE DI MARIANELLA-: «Conte resta uno degli allenatori più bravi del pianeta. Il rapporto tra Conte e Tottenham è diventato molto difficile perché il Tottenham ha una dimensione inferiore alla grandezza di Conte. La dirigenza non aveva la fame e la voglia di assecondare le idee e le necessità sul mercato di Conte, era inevitabile l’addio. Dove lo vedo? Al PSG, spero per Galtier che resista fino a fine stagione ma non credo che vada oltre».

L’articolo Marianella: «Conte? Resta uno dei più bravi del pianeta. Ecco dove lo vedrei bene» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG