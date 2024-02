Marianella piange la scomparsa di Hamrin: «È stato uno dei più grandi stranieri a giocare in Italia. Una grande persona». Le dichiarazioni

Il telecronista Marianella ha parlato a SkySport ricordando l’ex attaccante svedese che ha militato per parecchi anni in Italia e con un passato anche in rossonero Kurt Hamrin.

PAROLE – «È stato una delle più grandi bandiere della Fiorentina ma è stato anche un grande giocatore del Milan con il quale ha vinto una Coppa delle Coppe e una Coppa dei Campioni. È stato uno dei più grandi stranieri, una delle più grande persone a giocare in Italia».

