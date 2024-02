Gloria Marinelli ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan Femminile nel derby contro l’Inter

Le parole di Gloria Marinelli ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan Femminile nel derby contro l’Inter:

VITTORIA «Dopo la sconfitta nella gara di andata, non aspettavamo alto che giocare questa partita per prenderci la rivincita. La nostra forza è stata l’unione. Mister Corti ci sta insegnando molte cose, noi ragazze siamo più unite di prima. In queste ultime partite abbiamo ritrovato la passione e la magia e i risultati si vedono».

RITROVARE L’INTER – «Prima della partita mi sono commossa nel rivedere tutte le mie ex compagne, proverò sempre rispetto per loro, non è facilissimo giocare questo tipo di partite, ma ho trovato le motivazioni giuste. L’importante è aver vinto il gol arriverà».

