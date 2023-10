Pierpaolo Marino, ex dirigente dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della situazione legata a Victor Osimhen, ma non solo.

PAROLE – «Tra Osimhen, Leao e Lautaro scelgo tutta la vita l’attaccante del Napoli, perché è il più completo dei tre e perché l’anno scorso è stato il più decisivo. Quella clip su Osimhen non riesco a vederla come qualcosa di offensivo. Mi sembrava una cosa innocente, non l’avrei ingigantita in quel modo. Nascondeva qualcosa Non lo so. stata una tempesta in un bicchier d’acqua».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG