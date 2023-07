Mister Pasquale Marino si è espresso sull’approdo di Frattesi all’Inter: le dichiarazioni

Marino, intervistato da Tuttosport, ha parlato del colpo Frattesi da parte dell’Inter:

«Se lo ritengo adatto al gioco di Inzaghi? Certo. Nell’Inter troverà più competizione, i nerazzurri hanno di fatto due calciatori per ruolo, ma per come giocano Frattesi apporterà qualche soluzione in più dal punto di vista tattico. Nel centrocampo a tre del 3-5-2 sa esprimersi alla grande».

