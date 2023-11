Marinozzi: «Chiesa è il miglior giocatore italiano nei dribbling, Spalletti lo utilizza bene». L’analisi sull’attaccante della Juve

Marinozzi a Sky Sport ha fatto un’analisi su Chiesa. Queste le considerazioni sull’attaccante della Juve.

MARINOZZI SU CHIESA – «Ogni tanto tende a fare un po’ troppo per voglia di dominare e mettere il segno. Atteggiamento da solista La posizione in campo spesso lo porta a giocare uno contro uno, deve provarlo continuamente. Spalletti l’ha utilizzato bene per cercare di isolarlo e fargli fare continuamente i dribbling, Tra i giocatori italiani è il migliore nei dribbling. Ed è il nostro giocatore migliore dal punto di vista offensivo. E bello che la grande partita l’abbia fatta all’Olimpico dovesi era fatto male. Ha indirizzato tantissimo nella partita. Sinner? Il paragone è forte, ma ci sta…».

