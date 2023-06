Marinozzi: «Lacrime di Dybala hanno colpito, senza lui pochissima Roma». Il giornalista parla dell’ex Juve dopo la finale col Siviglia

Marinozzi ai microfoni di Sky Sport ha commentato le lacrime di Dybala dopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. Queste le parole sull’ex Juventus.

MARINOZZI – «Colpiscono le lacrime di Dybala. Col Siviglia ha dominato la fase offensiva nel primo tempo e ha fatto gol. Senza di lui la Roma ha fatto pochissimo. Per la Roma, comunque, è stato un deja vu: come contro il Liverpool non ha portato a casa trofeo ai rigori».

