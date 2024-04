I rossoneri hanno mollato l’inseguimento al difensore spagnolo che si libera a costo zero dal club madrileno.

Il Milan avrebbe intenzione di investire tanti soldi su un difensore centrale giovane anche se ovviamente la priorità resta il grande centravanti.

L’occasione

Mario Hermoso lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero a fine stagione nonostante il tentativo di Diego Simeone di trattenerlo con un’offerta importante. Il 28enne ha preferito declinare perché vuole fare una nuova esperienza fuori dalla Liga. Lo spagnolo ha ricevuto diverse ricche offerte dall’Arabia Saudita e dalla Premier League con l’Aston Villa di Emery che preme da settimane per cercare di trovare un accordo.

Geoffrey Moncada

I pensieri del Milan

Hermoso a parametro zero rappresenta un’occasione molto ghiotta ovviamente anche per i club italiani. La Juventus, ad esempio, ha chiesto informazioni, ma avrebbe deciso di puntare tutto su Riccardo Calafiori del Bologna. Anche il Milan ci ha fatto un pensierino: il contatto con l’entourage, però, non ha portato all’apertura di una trattativa. Secondo Calciomercato.com i rossoneri sono intenzionati a fare un investimento importante su un profilo più giovane di lui; si parla di Alessandro Buongiorno ma Moncada ha sicuramente anche altri obiettivi.

Futuro in Italia

Nelle ultime settimane si è parlato molto anche di Inter e Napoli come possibili destinazioni dello spagnolo ma in realtà al momento i costi della possibile operazione (la richiesta di ingaggio è di 5 milioni di euro netti a stagione) sono considerati troppo alti da entrambi i club. Per Hermoso un futuro in Italia diventa sempre più improbabile ma non è ancora detta l’ultima parola.

