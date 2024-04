I rossoneri sono ancora un po’ scossi per la brutta sconfitta di giovedì ma non c’è tempo per rimuginare visto che domani si torna in campo.

L’inviato di Sky Sport a Milanello Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul momento attuale del Milan dopo la brutta sconfitta con la Roma e verso la prossima partita di campionato col Sassuolo. “A Milanello ieri mattina c’è stata una lunga analisi video per riguardare i tanti errori fatti nella partita di ieri contro la Roma. Poi la squadra è scesa in campo, chi ha giocato ha fatto lavoro differenziato, chi non ha giocato ha fatto un allenamento vero e proprio, ma sostanzialmente Pioli non ha provato ancora nulla”.

Verso Sassuolo-Milan

“Contro il Sassuolo potrebbero riposare Leao, Pulisic, Giroud, Bennacer, vedremo se anche Theo Hernandez. Certamente Florenzi per Calabria. Insomma, questo ti fa capire che ci saranno tanti cambi, almeno 5 o 6″.

Rafael Leao

Cercasi inversione di rotta

“Le indicazioni che abbiamo è che dovrebbe cambiare tanto, almeno 5 o 6 rispetto alla partita contro la Roma per avere poi il Milan più fresco e in forma possibile nella partita di ritorno. Perché il Milan più bello dell’ultimo periodo non si è visto, e quindi chiaramente all’Olimpico giovedì prossimo servirà tutta un’altra partita da parte della squadra di Stefano Pioli. Tutto un altro Milan con gli stessi protagonisti che abbiamo apprezzato nel periodo d’oro, fra marzo ed inizio aprile. Ed invece ieri i capisaldi del Milan non si sono visti”.

Delusione portoghese

“Leao è stato uno dei più inconcludenti. Non gli è praticamente riuscito nulla, il 33% solamente dei duelli vinti, vuol dire che tutti gli altri li ha persi. E’ uscito fra i fischi, ci è rimasto male, si è messo a discutere in uscita in mixed zone con un collega. Insomma, nel momento suo più bello al serata peggiore, nella partita probabilmente più sbagliata. Ha però tutto il tempo per recuperare, d’altronde lui è un campione”.

