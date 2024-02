L’ex calciatore Domenico Marocchino ha parlato del giovane gioiello della Juventus Kenan Yildiz. Ecco le sue parole e il paragone…

L’ex Juve Domenico Marocchino, ospite fisso del programma Campioni del Mondo di RaiRadio2, ha parlato del giovane bianconero Kenan Yildiz.

PAROLE – «Sinner ha compiuto qualcosa di eccezionale in Australia, è stato strepitoso, ci ha messo passione e freddezza. Se nel calcio di oggi c’è qualcuno che si avvicina a lui? Uno che potrebbe diventarlo in prosepttiva è Yildiz della Juventus, che sa abbinare estro a concretezza. Ha giocato con la sua nazionale e me lo descrivono come un ragazzo molto serio. Magari farà un doppio col nuovo acquisto bianconero Carlos Alcaraz (ride, ndr)»

